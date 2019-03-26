Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены между США и Мексикой

СЕГОДНЯ 08:01 2019-03-26T08:01:06+03:00

Деньги будут использованы на возведение 92-километрового участка заграждения и создание приграничной инфраструктуры

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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан разрешил выделить один миллиард рублей на возведение 91-километрового участка стены на границе США и Мексики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Соединенных Штатов.

В ведомстве уточнили, что командующему инженерными войсками американской армии уже поручено начать планирование и выполнение программы в рамках оказания поддержки министерству внутренней безопасности, а также таможенной и пограничной службам.

Средства пойдут на само строительства стены в районе городов Юма штата Аризона и Эль-Пасо штата Техас и на создание приграничной инфраструктуры, передает CNN.

Напомним, что демократы до сих пор блокируют выделение средств на возведение заграждения от мигрантов. Ранее этот спор уже привел к самому длительному в истории государства шатдауну.

Сайт kp.ru писал о том, что в середине февраля президент США Дональд Трамп решил взять все в свои и руки и ввел на юге страны режим чрезвычайного положения. Ожидается, что такое решение позволит ему получить достаточно средств на строительство стену.

ИСТОЧНИК KP.RU