2019-04-10T12:05:15+03:00
Происшествия

СК: Абызов пытался снять средства со своих счетов до их ареста

Представитель ведомства сообщил, что эта попытка была пресечена
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил АбызовБывший министр по делам Открытого правительства Михаил АбызовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, попытался вывести денежные средства со своих счетов перед тем, как они были арестованы. Об этом в ходе заседания Мосгорсуда заявил представитель Следственного комитета (СК).

"Следствием наложен арест на счета Абызова. При наложении ареста им была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием", - приводит агентство ТАСС слова следователя. Сумма, которую бывший министр пытался снять со своих счетов, представителем СК названа не была.

Сайт kp.ru ранее сообщал о задержании Михаила Абызова. По версии следствия, бывший министр и его сообщники создали организованное сообщество с целью хищения крупной суммы денег. Сам Абызов, как и его предполагаемые сообщники, свою вину отрицают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парламенте России прокомментировали сравнение Крыма и Голанских высот
Нефтегазовые компании могут лишиться налоговых льгот
Трамп обсудил права человека с наследным принцем Саудовской Аравии
Очевидцы сообщили о сбое на оранжевой ветке московского метро
Украина расширила торговые санкции против РФ
Чайка заявил, что Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
Эксперт предположил, что санкции США против Египта не принесут никаких результатов
В Москве сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода пары
Названы самые доступные для путешествий на майские праздники страны
Более 7,2 тыс. человек погибли при пожарах в России в 2018 году
Госдума приняла законопроект, упрощающий выплаты семьям с детьми
Вдова артиста Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Чайка заявил о росте нарушений со стороны следователей за последние 10 лет
Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине
В Росстате признали, что россияне не знают, как передается ВИЧ
Медведчук признал, что Украина не заинтересована в Минских соглашениях
В Москве электричка сбила пешехода рядом с платформой Тимирязевская
Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой
Турция может заключить с Россией еще одну сделку по С-400