СК: Абызов пытался снять средства со своих счетов до их ареста

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-10T12:05:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, попытался вывести денежные средства со своих счетов перед тем, как они были арестованы. Об этом в ходе заседания Мосгорсуда заявил представитель Следственного комитета (СК).

"Следствием наложен арест на счета Абызова. При наложении ареста им была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием", - приводит агентство ТАСС слова следователя. Сумма, которую бывший министр пытался снять со своих счетов, представителем СК названа не была.

Сайт kp.ru ранее сообщал о задержании Михаила Абызова. По версии следствия, бывший министр и его сообщники создали организованное сообщество с целью хищения крупной суммы денег. Сам Абызов, как и его предполагаемые сообщники, свою вину отрицают.

ИСТОЧНИК KP.RU