2019-04-10T13:43:00+03:00
Выборы президента Украины 2019

«Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского

В спорткомплексе сообщили, что переговорный процесс с кандидатами в президенты уже был «инициирован» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского«Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и ЗеленскогоФото: REUTERS
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Спорткомплекс «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от представителей кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом заявлено на официальном сайте стадиона.

«В спорткомплекс "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов», - говорится в сообщении, опубликованном в среду, 10 апреля.

Как сообщается на сайте стадиона, от представителя Порошенко поступил запрос на проведение дебатов на 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.

В «Олимпийском» добавили, что переговорный процесс с кандидатами в президенты по вопросу поведения дебатов уже был «инициирован».

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» для 70 тысяч зрителей, а также пройти необходимые анализы, в рамках подготовки к предвыборным дебатам. Действующий глава Украины согласился принять эти требования оппонента.

Напомним, по итогам первого тура 31 марта президентских выборов на Украине, у Зеленского более 30% голосов, а уПорошенко – менее 16%.

Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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