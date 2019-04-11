В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли взрывчатки

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-11T15:26:58+03:00

Специалисты осмотрели все помещения и не обнаружили ничего взрывоопасного [видео]

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В здании Пресненского суда, где слушается дело обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, взрывчатки не нашли. Специалисты внимательно осмотрели все помещения, однако ничего подозрительного не обнаружили.

Как ранее писал сайт kp.ru, судебные слушания пришлось прервать из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Неизвестный сообщил, что в здании заложена бомба. Всех людей экстренно эвакуировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702560" frameborder="0"></iframe> Эвакуация суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева.

Во вторник, 9 апреля, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин частично признали свою вину. В начале месяца суд обоим продлил срок содержания под стражей до 25 сентября.

Напомним, Александр Кокорин вместе с закадычным другом Павлом Мамаевым и младшим братом Кириллом в октябре прошлого года были арестованы по делу о двух драках в Москве.

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Суд продолжил слушание по делу Кокорина и Мамаева сегодня, 10 апреля, продолжил свою работу. И снова по большей части выступали свидетели, а адвокаты хотели смотреть видеозаписи происшедшего. Почему так настойчивы защитники в этой своей просьбе включить видео? Может, там какие-то облегчающие вину кадры? Но всем остается только ждать и неизвестно сколько - за день успевают допросить всего нескольких свидетелей, а их в этом деле 45! (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/673096" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев: о скандальных событиях за полторы минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU