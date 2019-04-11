ЕС приняло решение начать официальные торговые переговоры с США

СЕГОДНЯ 18:46 2019-04-11T18:46:57+03:00

С июня прошлого года Вашингтон ввел пошлины на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза

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В четверг, 11 апреля, страны-члены Европейского союза приняли мандат на ведение официальных торговых переговоров с Вашингтоном.

Агентство Reuters сообщает, что координирующая торговую политику для членов Евросоюза Европейская Комисиия запросила разрешение на два переговорных мандата. Один - для снижения тарифов на промышленные товары, другой - для облегчения процесса доказательства европейским компаниям соответствия своей продукция стандартам ЕС или США.

Со ссылкой на источник в ЕС, агентство заявляет, что послы 28 стран-членов ЕС согласились с мандатами на общей встрече. Теперь договоренность должна быть представлена национальным министрам для официального утверждения.

Министры сельского хозяйства 28 стран Европейского Союза встретятся в Брюсселе в понедельник, 15 апреля, где должны обсудить этот.

Напомним, что с 1 июня прошлого года Вашингтон ввел пошлины на стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10%, импортируемую из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Эти страны позже приняли ответные меры. 16 июля Соедененные Штаты обратились во Всемирную торговую организацию с жалобой на ответные пошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU