Сбежавших на Украину полицейских уволили из рядов МВД России

СЕГОДНЯ 20:57 2019-04-11T20:59:51+03:00

Колокольцев распорядился проверить информацию о том, что они покрывали аптечную наркомафию в Ростове-на-Дону

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Оба сбежавшие на Украину российские полицейские уволены из рядов МВД России, об этом в четверг, 11 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде данных сотрудников за пределы Российской Федерации подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, она рассказала, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев еще в конце марта распорядился проверить информацию о том, что они покрывали аптечную наркомафию в Ростове. С такой просьбой во время проходившего в режиме видеоконференции заседания Государственного антинаркотического комитета обратился к министру руководитель Общероссийского антинаркотического движения «АнтиДилер» Дмитрий Носов.

«Также указывалось на причинение в 2018 году двумя сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков телесных повреждений задержанному. По данному факту подразделением регионального Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ», - отмечается в сообщении.

Глава МВД поручил провести проверку изложенных сведений с выездом на место.

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В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской области. Сказали, что боролись с аптечной наркомафией и нарвались на крупную рыбу (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/669395" frameborder="0"></iframe> Корреспондент «Комсомолки» свободно купила наркотики в обычной аптеке.Для своей «операции» добровольцы выбрали Ростов-на-Дону, но похожая ситуация и в других городах России.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU