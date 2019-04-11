2019-04-11T19:26:00+03:00
Происшествия

Сбежавшие на Украину полицейские покрывали наркоторговлю

С утра 11 апреля взорвалась новость - бомба: 2 правоохранителя из России перешли на сторону Киева. Я посмотрела на их фото - ба! Знакомые все лица!
Дина КАРПИЦКАЯ
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Зверские избиения задержанных с целью выбить признания — так работали эти оборотни в погонахЗверские избиения задержанных с целью выбить признания — так работали эти оборотни в погонах
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Теперь они пытаются прикинуться честными полицейскими, пострадавшими за свою работу. В сентябре 2018-го я написала в «КП» репортаж про аптечную наркомафию в Ростове-на-Дону. И те самые «политические беженцы» оказались нашими старыми знакомыми - оборотнями в погонах.

В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской области. Сказали, что боролись с аптечной наркомафией и нарвались на крупную рыбу — преступную группу - общественную организацию «Антидилер» (которая как раз и вскрывает всю систему распространения наркотиков). Мол, за это теперь полицейские и страдают, власти их преследуют и угрожают уголовным делом.

А что же на самом деле? Откуда растут ноги этого "политического побега"?

Побег из Шоушенка

Аптечная наркомафия (это когда в аптеках кому угодно продают строго-рецептурные препараты) — просто бич Ростова-на-Дону. Здесь этим промышляет каждая вторая аптека. Корреспондент «КП» лично в этом убедилась — за пару часов легко купила все возможные аптечные наркотики. После публикации в «КП» этим заинтересовались в СК.

Но это не сподвигло сбежавших теперь горе-полицейских заняться своими прямыми обязанностями. Наоборот . Месяц назад они лично прямо в отделении полиции зверски избили одного из волонтеров «Антидилера» Мартина Карапетяна, показавшего где продают аптечный аналог героина. Парень до сих пор в больнице.

В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской области Фото: скриншот видео

В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской областиФото: скриншот видео

- Контрольную закупку в этой аптеке наши ростовские волонтеры сделали еще в январе с сотрудниками центрального аппарата наркоконтроля, - рассказал «КП» глава "Антидилера" Дмитрий Носов. - Подставным покупателем был именно Карапетян, он же и сообщил в «Антидилер» про эту аптеку - по-сути наркоточку. Все было зафиксировано, материалы переданы в ростовской отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Шла речь о заведении уголовного дела . Но вместо этого 6 марта Карапетяна задержали на улице эти самые полицейские Моргунов, Фищук и еще один сотрудник.

Парня били сначала на улице на глаза у всех. Потом отвезли в отдел, пристегнули наручниками к стулу и зверски избивали еще сутки. Когда Мартину стало совсем плохо, ничего не стесняясь сотрудники вызвали Скорую прямо в отдел. Избитого госпитализировали с переломами и ушибами.

- Мы сразу же написали заявление в Службу собственной безопасности МВД по Ростовской области, - рассказал один активистов "Антидилера" Игорь Омельченко. - Но никто с избиением не разбирался. Тогда мы написали об этом в соцсетях. Тут же посыпались сообщения от других ростовчан, столкнувшихся с работой этих полицейских. Оказывается, выбивать показания - их обычный метод.

Сами побежали, а друга забыли

А раз в Ростове-на-Дону никто не реагировал на вскрывшиеся факты, Дмитрий Носов передал материалы лично главе МВД Владимиру Колокольцеву. Тут же было заведено уголовное дело. А в Ростов-на-Дону экстренно направлена опергруппа в сопровождении сотрудников ФСБ. Моргунов и Фищук были вызваны на допрос. Но вместо явки с повинной, решили сделать ноги, оставив отдуваться своего друга и подельника Дмитрия К. Он даже не был в курсе готовящегося побега и сейчас дает показания.

Дмитрий Носов передал материалы лично главе МВД Владимиру Колокольцеву Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Носов передал материалы лично главе МВД Владимиру КолокольцевуФото: Иван МАКЕЕВ

В отделе по контролю за незаконным оборотом наркотиков №5, где еще вчера служили Моргунов и Фищук, сегодня очень "весело" — работают сотрудники ФСБ, изымают документы.

- Зверские избиения задержанных с целью выбить признания — так работали эти оборотни в погонах. - рассказал нам источник, близкий к расследованию этого дела. - Уже стало известно о пострадавшем, который лишился детородной функции после общения с ними. Его заставили признаться под пытками в распространении наркотиков, он осужден и сейчас отбывает срок . Так же следствию известно еще о как минимум 7 подобных эпизодах с участием Фишука, Моргунова и Дмитрия К.

Месяц назад беглецы лично прямо в отделении полиции зверски избили одного из волонтеров «Антидилера» Мартина Карапетяна, показавшего где продают аптечный аналог героина

Месяц назад беглецы лично прямо в отделении полиции зверски избили одного из волонтеров «Антидилера» Мартина Карапетяна, показавшего где продают аптечный аналог героина

«Наработали» "политбеженцы" себе на несколько уголовных дел. Как поступят украинские спецслужбы, узнав о "подвигах" этих горе-полицейских, не известно. Пока же они беспрепятственно въехали на территорию Харьковской области, где и скрываются. Один из беглецов уже заявил:

- Украина - цивилизованная страна и я планирую поднять здесь шум. Пойду на телевидение и везде...

ИСТОЧНИК KP.RU

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