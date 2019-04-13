2019-04-13T11:52:34+03:00
В мире

Порошенко прибудет на стадион "Олимпийский" 14 апреля

Ранее действующий президент Украины заявил, что ждет своего соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского на дебаты именно в этот день
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Петр Порошенко прибудет на стадион "Олимпийский", где запланированы дебаты с кандидатом в президенты страны Владимиром Зеленским, в воскресенье, 14 апреля. Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы государства.

"В воскресенье, 14 апреля, в 14.00 (совпадает с мск - ред.) президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский. Аккредитация будет проводиться до 14:00 13 апреля", - говорится в сообщении. Отмечается, что для аккредитации необходимо отправить на электронную почту администрации президента личные данные, номер телефона, копии паспорта и редакционного удостоверения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским возникли разногласия по поводу даты проведения дебатов. Действующий президент Украины подал заявку на проведение дебатов на 14 и 19 апреля, тогда как его оппонент - на 19 апреля 2019 года.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В нем примут участие Петр Порошенко, которого поддержали более 15% голосов, и Владимир Зеленский, которого поддержали около 30% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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