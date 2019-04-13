2019-04-13T14:19:25+03:00
Политика

Группа кораблей ВМФ России вошла в Южно-Китайское море

Отряд возглавляет корабль "Адмирал Горшков"
Александр ДЖУМАЕВ
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Фрегат Северного флота ВМФ России "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"Фрегат Северного флота ВМФ России "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фрегат Северного флота ВМФ России "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" во главе отряда кораблей российского флота прошел Малакский и Сингапурский проливы и вошел в Южно-Китайское море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Помимо фрегата, в отряд кораблей входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама". Суда российского флота в настоящий момент направляются в китайский порт Циндао на берегу Желтого моря, где 23 апреля будет отмечается 70-летие военно-морских сил Китая. Предполагается, что экипаж "Адмирала Горшкова" примет участие в приуроченных к этой дате торжествах.

Поход отряда кораблей Северного флота начался 26 февраля. Для "Адмирала Горшкова", который является головным фрегатом проекта 22350, этот поход является первым за историю его службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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