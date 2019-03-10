2019-03-10T03:50:32+03:00
В мире

Новое оружие фрегата «Адмирал Горшков» напугало британские СМИ

Times пишет, что российский эсминец оснащен «галлюциногенной станцией»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащённый ракетами «Калибр»Новый российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащённый ракетами «Калибр»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новый российский фрегат «Адмирал Горшков» в сопровождении трех судов Северного флота России прошел пролив Ла-Манш и вышел в Атлантический океан. Однако из-за шторма кораблям пришлось приблизиться к берегам Великобритании, что напугало британские СМИ.

Например, газета The Times пишет, что «Адмирал Горшков» оснащен оружием, способным вызывать галлюцинации и тошноту. Речь в статье идет станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которая может ослепить и дезориентировать противника во время боя.

Автор материала напоминает, что участники испытаний «Филина» говорили, что после воздействия световых импульсов не могут стрелять по мишеням, а некоторые из них отмечали галлюциногенный эффект, жаловались на тошноту и головокружение.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, отряд российских кораблей вышел из Североморска 26 февраля, а в Ла-Манш вошел 5 марта. Причем для «Адмирала Горшкова» это первый поход. К слову, новый фрегат оснащен мощным ракетным вооружением и средствами ПВО.

За группой российских кораблей во время прохода вблизи британских берегов в международных водах пристально следил эсминец Defender ВМС Соединенного Королевства.

СПРАВКА «КП»

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» – фрегат длиной 135 метров, шириной 15 метров и водоизмещением 5 тысяч тонн. Скорость, которую он способен развить, – до 29 узлов. В автономном режиме судно способно проработать 30 суток, экипаж – от 170 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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