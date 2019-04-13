В Москве 600 человек эвакуированы из торгового центра из-за пожарной сигнализации
На западе Москвы из торгового центра "Океания" эвакуировали всех посетителей и персонал из-за срабатывания пожарной сигнализации.
"Из ТЦ "Океания" эвакуированы 600 человек из-за срабатывания сигнализации, - сообщает ТАСС. - Выяснилось, что произошло задымление при приготовлении пищи [в одном из кафе торгового центра]». Возгорание в ходе проверки торгового центра пожарные не обнаружили.
Ранее сайт kp.ru писал, что 5 апреля, в торговом центре "Центр" в городе Дмитрове Московское области сработала пожарная сигнализация. На тот момент в залах и кафе ТЦ было более сотни человек. По словам очевидцев, у основного выхода стали образовываться толпы людей. После проверки выяснилось, что тревога оказалась ложной.
Напомним, волна проверок по торговым центра России прокатилась после страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 60 человек.
Эвакуация в ТЦ Океания на Кутузовском проспекте .
ИСТОЧНИК KP.RU