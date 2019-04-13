СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-13T17:03:19+03:00

В Москве 600 человек эвакуированы из торгового центра из-за пожарной сигнализации Фото: Ольга Крыльцова

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На западе Москвы из торгового центра "Океания" эвакуировали всех посетителей и персонал из-за срабатывания пожарной сигнализации.

"Из ТЦ "Океания" эвакуированы 600 человек из-за срабатывания сигнализации, - сообщает ТАСС. - Выяснилось, что произошло задымление при приготовлении пищи [в одном из кафе торгового центра]». Возгорание в ходе проверки торгового центра пожарные не обнаружили.

Ранее сайт kp.ru писал, что 5 апреля, в торговом центре "Центр" в городе Дмитрове Московское области сработала пожарная сигнализация. На тот момент в залах и кафе ТЦ было более сотни человек. По словам очевидцев, у основного выхода стали образовываться толпы людей. После проверки выяснилось, что тревога оказалась ложной.

Напомним, волна проверок по торговым центра России прокатилась после страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 60 человек.

Эвакуация в ТЦ Океания на Кутузовском проспекте .

ИСТОЧНИК KP.RU