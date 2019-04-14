Порье получил право на бой с Нурмагомедовым: "Мы должны драться за пояс"

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-14T10:44:07+03:00

Российский боец уже поздравил американца с победой над Максом Холлуэем и пообещал встретиться в сентябре

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Американский боец ММА Дастин Порье одолел своего соотечественника Макса Холлуэя в бою за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе и получил право на проведение поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

В настоящий момент именно он владеет титулом чемпиона UFC, однако девятимесячная дисквалификация препятствует проведению новой схватки. Нурмагомедов сможет провести свой следующий бой лишь в сентябре 2019 года.

"Возьми себя в руки, парень! Мы должны драться за пояс", – приводятся слова Порье на странице организации в Twitter.

Стоит отметить, что Хабиб уже ответил своему противнику на призыв и заявил, что не согласен с единогласным решением судей о его победе. По мнению россиянина, по результатам схватки была ничья, однако это не помешает ему провести бой с претендентом на титул.

"Моё уважение обоим бойцам, достижения Порье пока нельзя отрицать. Поздравляю, Дастин, увидимся в сентябре", — написал Нурмагомедов в своём микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее отец российского спортсмена оценил физическую и психологическую форму американца как хорошую. Абдулманап Нурмагомедов заявил, что Порье проводит зрелищные поединки, за которыми интересно наблюдать.

ИСТОЧНИК KP.RU