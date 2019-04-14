Штаб Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-14T13:32:31+03:00

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" настаивает именно на этой дате, хотя изначально речь шла о 14 апреля

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко готов рассмотреть возможность участия в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским запланированных на пятницу, 19 апреля, но лишь при условии, что время их проведения не будет совпадать с временем организации официальных дебатов в эфире Общественного телевидения. Такое заявление сделал представитель избирательного штаба баллотирующегося на второй срок главы государства Олег Медведев

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти", - сказал член команды Порошенко в эфире "5 канала".

При этом он подчеркнул, что, если это условие будет нарушено, то президент, как "законопослушный гражданин", пойдет на общественное ТВ.

Сайт kp.ru писал о том, что изначально дебаты должны были состояться на киевском стадионе "Олимпийский" 14 апреля, однако несколько дней назад Зеленский решил изменить дату, а после и вовсе отказался участвовать в этом мероприятии. Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" заявил, что против него готовится некая серьезная провокация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700572" frameborder="0"></iframe> Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU