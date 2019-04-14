2019-04-14T13:32:31+03:00
Выборы президента Украины 2019

Штаб Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" настаивает именно на этой дате, хотя изначально речь шла о 14 апреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко баллотируется на второй срокПрезидент Украины Петр Порошенко баллотируется на второй срокФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко готов рассмотреть возможность участия в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским запланированных на пятницу, 19 апреля, но лишь при условии, что время их проведения не будет совпадать с временем организации официальных дебатов в эфире Общественного телевидения. Такое заявление сделал представитель избирательного штаба баллотирующегося на второй срок главы государства Олег Медведев

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти", - сказал член команды Порошенко в эфире "5 канала".

При этом он подчеркнул, что, если это условие будет нарушено, то президент, как "законопослушный гражданин", пойдет на общественное ТВ.

Сайт kp.ru писал о том, что изначально дебаты должны были состояться на киевском стадионе "Олимпийский" 14 апреля, однако несколько дней назад Зеленский решил изменить дату, а после и вовсе отказался участвовать в этом мероприятии. Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" заявил, что против него готовится некая серьезная провокация.

Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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