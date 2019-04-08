Зеленский настаивает на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-08T13:09:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский настаивает на том, что его дебаты с переизбирающимся на второй срок главой государства Петром Порошенко должны состояться на киевском стадионе "Олимпийский" именно 19 апреля, а не 14, как это предложил его оппонент.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее лидер незалежной уже даже назвал время начала мероприятия, которое, вероятно, не было согласовано с командой шоумена.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" будут мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы" - сказал Зеленский в своем видеообращении в Facebook.

При этом он предложил избирателям месте с ним подготовить вопросы для президента, среди которых наверняка будут те, что посвящены недавнему коррупционному скандалу.

Напомним, что речь идет о действиях Олега и Игоря Гладковских, которые подозреваются в крупных хищениях и махинациях. По версии следствия, они вместе со своими партнерами продавали украинским оборонным предприятиям подержанные запчасти по завышенным ценам. Длилась это все по меньше мере несколько лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU