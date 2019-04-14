2019-04-14T18:21:44+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко на дебатах с самим с собой спел «Ти ж мене підманула»

Президент Украины подчеркнул, что может хоть так его услышит оппонент
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины и нынешней глава государства Петр Порошенко исполнил песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула») после того, как прибыл на дебаты с оппонентом, фаворитом первого тура президентской гонки Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве в одиночестве.

На видеозаписи с выступлением украинского лидера, опубликованной в сети, видно, как Порошенко дуэтом выступает с певцом Иваном Ланьо (вокалист украинской рок-группы KOZAK SYSTEM».

Порошенко спел «Ти ж мене підманула».

«Может, хоть так Владимир Александрович нас услышит», - подчеркнул глава Незалежной, после чего ушел со сцены для того, чтобы сфотографироваться со своими "поклонниками".

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко никак не могу договориться о встрече для проведения дебатов перед вторым туром выборов, который назначен на 21 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал, что лидер первого тура выборов президента не приехал на стадион в Киеве. Он объяснил такое решение готовящейся против него провокацией. Зеленский не стал углубляться в подробности, но выразил надежду, что позже эта информация будет раскрыта, и общественность сможет его понять. Взамен шоумен предложил провести дебаты не 14, а 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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