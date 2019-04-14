2019-04-14T19:55:46+03:00
Выборы президента Украины 2019

В штабе Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион

По словам представителя штаба кандидата в президенты Украины Дмитрия Разумкова, дебаты 14 апреля не были запланированы
Марина ВЕНЦОВА
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Представитель штаба кандидата в президенты от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что проведение дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве не было запланировано на воскресенье. Действующий глава государства, по его словам, заранее знал, что его оппонент не намерен приходить туда в это время.

«То, что там [на стадионе «Олимпийский»] сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел, - приводит его слова Интерфакс-Украина. - Но дебаты сегодня не должны были проходить».

При этом Разумков добавил, что Зеленский будет ожидать Порошенко 19 апреля в 19:00 на стадионе, что ранее уже было озвучено. «Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов», - добавил он.

Мероприятие, которое ранее в воскресенье состоялось на «Олимпийском» - это агитационный митинг действующего главы Незалежной, подчеркнул представитель штаба Зеленского.

Ранее сайт kp.ru писал, что Порошенко прибыл на стадион в Киеве для проведения дебатов со своим оппонентом. Зеленский на стадионе так и не появился. В связи с этим президент Украины пригласил его 15 апреля в эфир украинского телеканала ICTV для того, чтобы провести дебаты в программе «Свобода слова». Кроме того, Порошенко дуэтом с местным рок-исполнителем исполнил на сцене стадиона песню «Ти ж мене підманула» в надежде, что его оппонент его услышит.

Порошенко спел «Ти ж мене підманула».

ИСТОЧНИК KP.RU

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