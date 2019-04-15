Россия готова погасить долг перед Советом Европы

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-15T07:16:33+03:00

Речь идет не только о выплате последнего взноса, но и о "набежавших" за два года €60 млн

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Россия готова выплатить Совету Европы долг в размере 60 миллионов долларов, который "набежал" за те два года, что наша страна не вносит взносы в организацию. Такую позицию властей озвучил знакомый с ситуацией дипломатический источник.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поддержал данное решение, добавив, что Парламентская ассамблея СЕ должна устранить возможность дальнейшей дискриминации делегаций.

"В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу ее только приветствовать", — сказал сенатор в интервью газете "Известия".

Сайт kp.ru писал о том, что Россия с 2014 года не участвует в обсуждениях ПАСЕ из-за крымских событий, и теперь рассматривает возможный выход страны из организации. Причем сам генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд считает, что такой исход станет для Запада не меньшим потрясением, чем Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU