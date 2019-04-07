Генсек СЕ: Brexit и Ruxit станут потрясением для Европы

СЕГОДНЯ 23:28 2019-04-07T23:28:02+03:00

По словам Ягланда, единственный выход из ситуации – вернуть делегации России право голоса в ПАСЕ, но это можно сделать только выдвинув «определенные требования»

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Возможный выход России из Совета Европы и «развод» Великобритании с Евросоюзом станут серьезным потрясением для Европы, считает генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд.

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти», - заявил он в интервью Норвежскому телеграфному бюро.

Ранее сайт kp.ru писал, что генсек СЕ придумал новый термин «Ruxit» (Russia + exit) на встрече с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в Хельсинки.

Ягланд добавил, что над организацией «навис риск» выхода России, и это «будет настолько же серьезным событием, как и Brexit». По его словам, если российская делегация не сможет участвовать в выборах нового генсека СЕ в июне, «есть опасность, что Россия сделает вывод, что тут (в Совете Европы) им делать нечего».

«Единственным способом разрешить ситуацию является возвращение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) права голоса россиянам, чтобы они вновь заняли там свое место», - отметил генеральный секретарь СЕ.

«Но они не могут вернуться просто так. Нужно, само собой, выдвинуть определенные требования к российской стороне. Так что мы занимаемся активной дипломатией, чтобы решить этот вопрос вовремя», - заключил он.

Напомним, в октябре прошлого года Турбьерн Ягланд пригрозил нашей стране исключением из Совета Европы за неуплату взносов. Глава российского МИД Сергей Лавров тогда сказал, что Россия сама уйдет из СЕ, не дожидаясь исключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU