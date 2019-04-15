2019-04-15T08:17:31+03:00
Общество

Родные арестованной в США Марии Бутиной просят у правительства денег на адвоката

Общий долг перед правозащитниками может превысить 50 миллионов рублей
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Приговор Марии Бутиной огласят 26 апреляПриговор Марии Бутиной огласят 26 апреляФото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Родные Марии Бутиной вот уже год ждут, когда их дочь вернется в Россию. В июле 2018-го ее арестовали в США. С тех пор девушка находится в камере, а за ее освобождение борются адвокаты. 26 апреля должен быть вынесен приговор, ожидается, что наказание будет связано с выдворением Марии с территории США.

-Если не считать того, что Мария находится в тюрьме, то можно сказать, что физически и психологически она чувствует себя хорошо. Мы очень ждем приговора, надеемся, что зачтут время, которое она уже провела вне воли. Даже думать боимся, что Машу могут не отпустить домой. Надеемся, что ее депортируют сразу из зала суда, но есть и другой вариант. Ее могут поместить в миграционную тюрьму, где она будет ждать отправки в Россию, - говорит Валерий Бутин, отец девушки.

Пока не ясно, как решать финансовые вопросы. У заключенной накопился большой долг перед американскими адвокатами. Сумма растет каждый день и остановится только в тот момент, когда россиянка окажется на борту самолета. Адвокаты взаимодействуют со следствием и прокуратурой, с миграционными органами и службой маршалов, которая в США отвечает за перевозку заключенных.

- Мы предполагаем, что сумма может превысить 50 миллионов рублей. Самим собрать такие средства нам не под силу. Недавно я написал обращение к российскому правительству на имя премьер-министра Дмитрия Медведева. Сейчас письмо рассматривают в министерстве юстиции, финансов и иностранных дел. Очень надеемся на поддержку государства в этом вопросе. Кроме того, я обратился за помощью к патриарху Кириллу. Пока мы в ожидании, - признался мужчина газете «Известия».

Мария Бутина была арестована за попытку вмешаться в американскую политику. по версии следствия, она организовывала тайные встречи американских и российских политиков. Это все про Марию – 29-летнюю девушку из Алтайского края. Не поспоришь, конечно, что Маша увлечена политикой. В Сибири она известна, как общественный деятель – выступает за легализацию короткоствольного оружия. Занималась этой темой и в Америке (подробнее)

Россиянка долго не признавала свою вину и отказывалась сотрудничать со следствием, но в итоге согласилась с одним из пунктов обвинения. Она сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. При этом его имя она не назвала. Как утверждают американские СМИ, речь идет о бывшем зампреде Центробанка России Александре Торшине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 15 апреля 2019 года: ветрено, но без осадков
Россиян с маленькими зарплатами могут освободить от подоходного налога
В Пензенской области столкнулись фура с легковушкой, погибли пять человек
В Сети появилась новая схема мошенничества под видом опросов и лотерей
Россия готова погасить долг перед Советом Европы
Стрельба в церкви в Канаде: один человек убит, второй ранен
В Туве задержали второго преступника из девяти сбежавших из ИВС
Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Число жертв боевых действий в Ливии возросло до 147
Yonhap: Ким Чен Ын может приехать в Россию до конца апреля
В Непале столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, три человека погибли
Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах
Министра обороны Судана отправили на пенсию
С 15 апреля 20 регионов России переходят на цифровое телевидение
Жертвами взрыва в Афганистане стали семь детей