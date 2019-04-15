Родные арестованной в США Марии Бутиной просят у правительства денег на адвоката

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-15T08:17:31+03:00

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Родные Марии Бутиной вот уже год ждут, когда их дочь вернется в Россию. В июле 2018-го ее арестовали в США. С тех пор девушка находится в камере, а за ее освобождение борются адвокаты. 26 апреля должен быть вынесен приговор, ожидается, что наказание будет связано с выдворением Марии с территории США.

-Если не считать того, что Мария находится в тюрьме, то можно сказать, что физически и психологически она чувствует себя хорошо. Мы очень ждем приговора, надеемся, что зачтут время, которое она уже провела вне воли. Даже думать боимся, что Машу могут не отпустить домой. Надеемся, что ее депортируют сразу из зала суда, но есть и другой вариант. Ее могут поместить в миграционную тюрьму, где она будет ждать отправки в Россию, - говорит Валерий Бутин, отец девушки.

Пока не ясно, как решать финансовые вопросы. У заключенной накопился большой долг перед американскими адвокатами. Сумма растет каждый день и остановится только в тот момент, когда россиянка окажется на борту самолета. Адвокаты взаимодействуют со следствием и прокуратурой, с миграционными органами и службой маршалов, которая в США отвечает за перевозку заключенных.

- Мы предполагаем, что сумма может превысить 50 миллионов рублей. Самим собрать такие средства нам не под силу. Недавно я написал обращение к российскому правительству на имя премьер-министра Дмитрия Медведева. Сейчас письмо рассматривают в министерстве юстиции, финансов и иностранных дел. Очень надеемся на поддержку государства в этом вопросе. Кроме того, я обратился за помощью к патриарху Кириллу. Пока мы в ожидании, - признался мужчина газете «Известия».

Мария Бутина была арестована за попытку вмешаться в американскую политику. по версии следствия, она организовывала тайные встречи американских и российских политиков. Это все про Марию – 29-летнюю девушку из Алтайского края. Не поспоришь, конечно, что Маша увлечена политикой. В Сибири она известна, как общественный деятель – выступает за легализацию короткоствольного оружия. Занималась этой темой и в Америке (подробнее)

Россиянка долго не признавала свою вину и отказывалась сотрудничать со следствием, но в итоге согласилась с одним из пунктов обвинения. Она сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. При этом его имя она не назвала. Как утверждают американские СМИ, речь идет о бывшем зампреде Центробанка России Александре Торшине.

ИСТОЧНИК KP.RU