2019-02-12T05:12:39+03:00
Общество

Долг семьи Бутиной перед адвокатами вырос до 40 млн рублей

Защита может отказаться представлять интересы россиянки в суде
Юлия ДИВЕЕВА
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Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
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Родители арестованной в США Марии Бутиной должны заплатить ее адвокатам 40 миллионов рублей. Об этом сообщил отец российской студентки Валерий Бутин.

Он отметил, что пока никто из защитников не отказался продолжать работать по делу Марии, но уже намекали, что могут это сделать.

"Расходы на защиту очень высокие, поскольку само дело политизированное и по сути чрезвычайно сложное. Задействованы два американских адвоката, но нельзя также забывать об издержках на переводы и другие административные формальности. Пока за все время мы смогли заплатить 2 млн рублей", - признался Бутин в интервью "Известиям".

Он отметил, что семья надеется сохранить адвокатов, которые ведут дело с самого начала, поскольку судебный процесс на финальном этапе, и изменения в адвокатском составе могут навредить Марии.

"Хочется верить, что вердикт будет объявлен уже в марте, после чего Машу выпустят из тюрьмы, и она сможет вернуться в Россию", - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, американский адвокат Роберт Дрисколл считает, что через месяц или полтора его клиентку освободят из-под стражи и отпустят домой. Россиянка провела в тюремной камере уже более полугода.

Напомним, Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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