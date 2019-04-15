2019-04-15T09:24:42+03:00
Выборы президента Украины 2019

Штаб Зеленского уточнил дату и время проведения дебатов с Порошенко

Мероприятие должно состояться 19 апреля в 19:00 на стадионе "Олимпийский" в Киеве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шоумен Владимир ЗеленскийШоумен Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский будет ждать своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на киевском стадионе "Олимпийский". Об этом сообщил спикер штаба шоумена по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков.

"Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов", - сказал представитель Зеленского.

Отсутствие же шоумена на минувших дебатах, которые должны были состояться в воскресенье, 14 апреля, он объяснил тем, что все были заранее уведомлены о таком решении в связи с готовящейся против политика провокацией. Более того, речь шла о проведении мероприятия на стадионе, чтобы украинцы могли смотреть все вживую, на деле же запланированный обмен мнениями вылился в "агитационный митинг" Порошенко "под стадионом", передает "Интерфакс-Украина".

Сайт kp.ru писал о том, что президент решил не упускать возможность пообщаться с избирателями и все равно пришел на отмененную Зеленским встречу. При этом в ходе своего выступления политик заявил, что будет уважать выбор граждан, даже если во втором туре выиграет его соперник.

Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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