Порошенко начал выступление в рамках дебатов на стадионе "Олимпийский"

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-14T15:26:25+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко начал свое выступление в рамках предвыборных дебатов, которые были организованы на территории киевского стадиона "Олимпийский".

Сайт kp.ru писал о том, что провести такое мероприятие предложил соперник главы государства на выборах, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Предполагалось, что дебаты состоятся в это воскресенье, 14 апреля, однако накануне шоумен отказался в них участвовать. Зеленский заявил о готовящийся против него провокации и предложил новую дату проведения публичного обмена мнениями - 19 апреля.

Порошенко согласился изменить планы, но лишь при условии, что время данного мероприятия не будет совпадать с временем официальных теледебатов, на которых необходимо присутствовать по закону. Однако отменять запланированное на 14 апреля выступление от также не стал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703116" frameborder="0"></iframe> Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.

В конференц-холле "Олимпийского" уже установили трибуны для кандидатов, а также стулья для журналистов. Перед входом на территорию комплекса собралось несколько сотен человек, и их число продолжает увеличиваться. Возле самого стадиона усилена охрана и установлены рамки-металлоискатели.

Наблюдать за выступлением Порошенко можно с двух больших экранов, а также с помощью трансляции на странице президента в Facebook. Зеленский на это мероприятие, вероятно, не явится. Глава государства заявил, что пришел на дебаты в надежде увидеть оппонента, который, возможно, уже вернулся из Парижа, но его ожидания были не оправданы.

"Страна не хочет покупать кота в мешке, страна должна выбрать настоящего президента и главнокомандующего", - сказал Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU