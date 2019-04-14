Коллеги Зеленского по ТВ-цеху: Вову все любят, он гений. Но каким будет президентом?

В конце марта в голландском Амстердаме прошла ежегодная премия Promax Europe Awards 2019. Одна из самых престижных наград в области ТВ-маркетинга. Считай, "Оскар" для теле-маркетологов. Естественно, все разговоры русско-украинских коллег, а тут собрались все, были только о Зеленском, с которым так или иначе в ТВ-тусовке наших стран знаком каждый.

Корреспондент «КП» подслушала и записала, что говорят о главном фаворите украинской политической гонки коллеги по цеху.

Кухонные разговоры о политике — самый любимый народный жанр. Без галстуков и включенных камер, под рюмочку чего-нибудь горячительного. В такой обстановке каждый чуть-чуть политолог. Естественно, когда на такой «кухне» - которая называется «Международный кинорынок» и где среди прочих стран собираются все так или иначе причастные к ТВ-индустрии коллеги из России и Украины — разговоры в этом году могли быть только о Зеленском и его будущем возможном президентстве. Много лет подряд он строил успешную карьеру на телевидении.

Исходя из отношений Москвы и Киева и резкой критики (если не сказать травле) на Украине любого, кто выскажется открыто о своей позиции в адрес чего угодно в российском СМИ, не будем называть имен. Считайте, это просто набор реплик с застолья, где все немножко пьяны и доверяют друг-другу.

***

Владимир Зеленский еще не так давно очень тесно общался со своими российскими коллегами по телецеху. Многочисленные совместные проекты, съемки, КВН и юмористические шоу.

- Вот каждый, даже самый рядовой оператор из России или с Украины, если подумает минутку-другую, назовет минимум троих общих знакомых с Вовой. Но это ничего не значит с политической точки зрения. Дружба — дружбой, а работа — работой. Это всегда так было. Он дружит, с кем дружит. Остальные — коллеги, не более.

- Скрытный?

- Осторожный скорее. Вокруг него сколько всяких личностей крутится и крутилось. И все от него что-то хотят же. Научился выбирать, с кем дружить. Но так в общении и в работе он очень порядочный. От него подвоха ждать не стоит.

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- Он большой профессионал в том деле, которым занимался всю жизнь. Съюморить, скреативить, придумать что-нибудь. Никаких проблем! Но руководить?.. Он же по натуре жуткий холерик. Сорваться на истерику для него плевое дело. Потому что он нервный ужасно, эмоциональный.

Но, несмотря на то, что он такой взрывной и вроде со стороны жесткий, его уговорить и подбить можно на что угодно, абсолютно. Многие, кто попадал к нему в кабинет выходил оттуда с контрактом.

- Так это ж хорошо. Чем больше проектов, тем лучше?

- Если хорошие проекты, а не все подряд. Он зажигается, горит-горит, а потом бац — и все. Пошло все лесом. Давай новый... А парень он сам по себе хороший.

- Так может он в шутку пошел на выборы? Ради пиара?

- Я тебя умоляю! Нет, конечно. Это все четко спланированный проект. Все это знают. И проекту этому больше 4-х лет. Сериал этот «Слуга народа» не просто так появился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

***

- Ты работал с ним? Какой он руководитель?

- Хороший и не жадный. Но может, если вспылит, наорать: «Пошел вон! Уволен!». Но это все не по-серьезному. На самом деле он очень порядочный. Но около него всяких змей полно. Ты знаешь, что все эти его ребята из «Квартала» с ним со школы еще. Он их тянет за собой. И жена у него со школы. Своих, близких не предает. Надежный.

(После еще двух рюмок)

- Зеленский — президент? Ой. Это все равно что сейчас вон выйти на улицу и методом тыка выбрать президента. «Пойдешь?», «Пойду!». А что и как — потом разберемся. А в стране-то все плохо. Кредитов сколько, война идет...

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Зе или Вова - именно так по-братски называют ныне главную политическую звезду Украины Владимира Александровича Зеленского.

- Как думаешь, сможешь ты вот так его назвать сейчас? Или если он сядет в президентское кресло?

- Власть меняет всех. Он уже давно не Вова нам. Хотя, каждый, из нашей ТВ-тусовки если подумает минуту-другую, найдет минимум троих общих знакомых с ним.

- Русские коллеги тоже?

- Думаю, да. Но за последние 5 лет многое поменялось. Раньше мы душа в душу все общались. После 2014-го контакты стали обрываться. Зеленский рассказывал, что многие продюсеры с крупных российских ТВ-каналов перестали общаться с украинскими. Если кто-то еще позвонит, то это чисто так, по дружбе. Уже не по работе.

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- Неужели Порошенко лучше?

- Порошенко - политик с огромным стажем. Но его сгубила тяга к воровству. Он как тот мальчик из анекдота, тащит все подряд под себя. Миллиард там на счету или больше, не важно. Все равно будет воровать.

- А Зеленский будет?

- Нет. Он супер-демократ. Но он может просто не потянуть президентство. Его и с коррупцией этой могут легко обмануть, он даже не поймет, где... Многие уверены, что за спиной Зеленского будет править Коломойский. Если так, то Коломойский - не лучший вариант для твоей страны (России, - авт.). Он враг Москвы и отношения наши могут стать еще хуже. Хотя, куда хуже то. Но мужик он решительный и никого не боится абсолютно. Крутой чувак, умный. Короче — идеальный враг.

- А Тимошенко?

- Она будет премьером. Хотя формально такие вещи решает парламент, конечно. Но ходы просчитаны, потому она сейчас так тихо и сидит. А простой народ что? Не жили богато, и нечего привыкать.

Подводя резюме — все любят Вову, Владимира Александровича Зеленского, друга, коллегу, юмориста — гения. Но его возможное президентство удивляет коллег по цеху. Мало кто из них разделяет энтузиазм украинского народа.

- Все эти рейтинги политические — это против Порошенко. А не за Зеленского. Не зря его жена Лена до последнего резко против всей этой затеи была. Но Вову разве остановишь. У него эго, амбиции. И уже теперь — обязательства...

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