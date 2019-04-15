2019-04-15T10:45:44+03:00
Общество

Правительство не планирует отменять НДФЛ для малообеспеченных граждан

В комиссии по регулированию социально-трудовых отношений опровергли появившуюся в СМИ информацию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В правительстве не обсуждают отмену НДФЛ для малообеспеченных гражданВ правительстве не обсуждают отмену НДФЛ для малообеспеченных гражданФото: Анастасия Осипова
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Трехсторонняя комиссия при правительстве России по регулированию социально-трудовых отношений пока не рассматривает возможность отмены НДФЛ для граждан, чья зарплата становится ниже прожиточного минимума после вычета подоходного налога. Соответствующее заявление сделали в аппарате объединения.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым в соглашении между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами прописаны консультации о внесении изменений в налоговое законодательство в пользу малоимущих россиян.

"В плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится", - сказали в комиссии.

Между тем, председатель РТК также опроверг наличие в повестке дня совещаний на эту тему, передает ТАСС.

В случае же, если кабин все таки решит освободить часть граждан от уплаты подоходного налога, существует вероятность увеличения объема так называемых "серых заработков".

ИСТОЧНИК KP.RU

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