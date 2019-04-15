2019-04-15T14:19:02+03:00
Выборы президента Украины 2019

«Смешно и гадко»: Савченко о дебатах Порошенко в Олимпийском

Депутат Верховной рады заявила, что действующая украинская власть ее «утомила»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Смешно и гадко»: Савченко о дебатах Порошенко в Олимпийском«Смешно и гадко»: Савченко о дебатах Порошенко в ОлимпийскомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одиночные дебаты президента Украины на стадионе «Олимпийский» в Киеве были «смешными и гадкими». Таким образом депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала выступление с участием главы Незалежной в киевском спорткомплексе.

«Вчерашние дебаты Порошенко на стадионе очень были смешными. Бегать с жёлто-голубым рупором — это очень хорошо, показывать, что ты с народом, — тоже очень хорошо», — завила Савченко в ролике, опубликованном на её странице в социальной сети Facebook, отметив, что в общем «это было смешно и гадко

Депутат заявила, что украинская власть ее «утомила», добавив что она «выступает за изменения, за будущее».

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал действующего главу государства 19 апреля на дебаты на главном стадионе страны - арене «Олимпийский» в Киеве. Однако сам Порошенко пригласил оппонента на спорткомплекс 14 апреля, куда в итоге пришел один. Не дождавшись Зеленского, он спел ему на стадионе знаменитую украинскую песню «Ти ж мене підманула».

ИСТОЧНИК KP.RU

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