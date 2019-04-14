2019-04-14T16:53:34+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко не дождался Зеленского на стадионе

Генеральная репетиция дебатов кандидатов в президенты Украины состоялась без одного из двух участников
Игорь ЯКУНИН
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Петр Алексеевич вызвал Владимира Александровича на стадионные прения на 5 дней раньшеПетр Алексеевич вызвал Владимира Александровича на стадионные прения на 5 дней раньшеФото: REUTERS
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После того, как кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на главном стадионе страны — арене «Олимпийский» в Киеве, утекло много воды, произошел обмен взаимными обвинениями. Телекомпании раскупали права на трансляцию дебатов с самой большой арены незалежной вечером 19 апреля — за сутки с небольшим до начала голосования. Сам же Петр Алексеевич вызвал Владимира Александровича на стадионные прения на 5 дней раньше, 14 апреля.

Зеленский, как и предполагалось, на данный вызов оппонента не ответил. Будучи уверенным, что сойдется в противником именно в следующую пятницу - при стечении 80 тысяч болельщиков и в телевизионный прайм-тайм.

Генеральная репетиция дебатов кандидатов в президенты Украины состоялась без одного из двух участников. Фото: Анна Марченко/ТАСС

Генеральная репетиция дебатов кандидатов в президенты Украины состоялась без одного из двух участников. Фото: Анна Марченко/ТАСС

- Если, не дай боже, он (Зеленский - ред) будет избран, то это будет выбор украинского народа - сообщил уверенный в себе Петр Алексевич собравшимся на стадионе журналистам, - И я этот выбор буду уважать.

Заметим, что было бы странно, откажись Петр Алексеевич признать итоги выборов, за которыми проследят десятки наблюдателей от стран, от которых Украина зависит напрямую — и финансово, и политико-экономически.

- Я, действительно, очень тщательно проанализировал результаты первого тура выборов, - добавил Порошенко, - Мои выводы касаются и кадровой политики. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Судя по всему, одним из выводов стало увольнение одного из заместителей президентской администрации,: генерала Валерия Кондратюка, который отвечал, в том числе, за выборную компанию.

- Я вижу в новой правительственной и президентской команде молодых людей, которые хорошо себя проявили в процессе децентрализации, - подчеркнул действующий глава незалежной и уточнил, - людей, которые доказали, что могут защищать интересы общин.

Зеленский, как и предполагалось, на данный вызов оппонента не ответил Фото: REUTERS

Зеленский, как и предполагалось, на данный вызов оппонента не ответилФото: REUTERS

Странное заявление. Если Порошенко имел ввиду представителей ультранационалистов, с которыми он пытался без взаимности заигрывать в последние несколько месяцев — то они его уже точно не услышат, считая нынешнего украинского лидера недостаточно правым и недостаточно националистичным для выражения их интересов. Если же этот попытка комплимента юго-востоку, то тоже явно провальная — русскоязычные на Украине уже высказали свое отношение к Порошенко, проголосовав против него, и отдав свои голоса Зеленскому и Бойко в первом туре...

Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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