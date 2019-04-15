Минюст США планирует опубликовать доклад Мюллера 18 апреля

СЕГОДНЯ 19:51 2019-04-15T19:51:00+03:00

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Министерство юстиции США планирует опубликовать доклад комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном влиянии России на результат президентских выборов в США 18 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства.

Отмечается, что эта версия доклада будет направлена в Конгресс США. Ранее министерство юстиции направило в американский парламент лишь письмо, содержащее основные выводы комиссии Роберта Мюллера.

Бывший директор ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер возглавил комиссию по расследованию возможного вмешательства России в выборы президента США 2016 года спустя год после их завершения. В марте этого года комиссия Мюллера направила генеральному прокурору США Уильяму Барру письмо, содержащее основные выводы комиссии.

Согласно тексту этого документа, сговора между Москвой и предвыборным штабом Трампа не было. Тем не менее, в письме комиссии Мюллера указывается, что Россия якобы пыталась повлиять на исход выборов американского президента с помощью хакерских атак и деятельности "Агентства интернет-исследований".

ИСТОЧНИК KP.RU