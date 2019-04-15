Макрон прибыл к собору Парижской Бгоматери
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл к собору Парижской Богоматери, где в понедельник вечером возник пожар. По данным телеканала BFMTV, на место происшествия прибыл также премьер-министр страны Эдуар Филипп.
"Мысли о всех католиках и французах. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит часть нас", - написал ранее Макрон в своем Twitter.
Пожар в соборе Парижской Богоматери возник около 18:50 (19:50 мск). В результате возгорания обрушился один из шпилей собора; также сообщается об обрушении крыши одного из самых известных зданий французской столицы.
По данным МВД Франции, в результате возгорания никто не пострадал. На месте происшествия находятся пожарные и сотрудники экстренных служб, район, прилегающий к собору, оцеплен.
Собор Парижской Богоматери в огне.
ИСТОЧНИК KP.RU