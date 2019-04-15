2019-04-15T23:03:39+03:00
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери не затронул реликвии

По словам представителя собора Андре Фино, все сокровища находятся в ризнице
Александр ДЖУМАЕВ
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Реликвиям собора Парижской Богоматери, где в понедельник вечером начался сильный пожар, ничего не угрожаетРеликвиям собора Парижской Богоматери, где в понедельник вечером начался сильный пожар, ничего не угрожаетФото: REUTERS
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Реликвиям собора Парижской Богоматери, где в понедельник вечером начался сильный пожар, ничего не угрожает. Об этом заявил представитель собора Андре Фино.

"Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает", - сообщил Фино журналистам. Стоит отметить, что одним из наиболее важных сокровищ собора является Терновый венец, который использовался при различных церемониях на протяжении всей истории Франции.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул в 18:50 (19:50 мск). В результате возгорания обрушился один из шпилей здания, а также его крыша. Как ранее сообщал сайт kp.ru, на место случившегося прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.

По имеющимся данным, очаг возгорания находился на одном из верхних этажей здания. Причины случившегося выясняются.

Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

Собор Парижской Богоматери в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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