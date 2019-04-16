Следователи допросили реставраторов по делу о пожаре в Нотр-Даме

СЕГОДНЯ 07:15 2019-04-16T07:15:45+03:00

Следователи допросили строителей, которые проводили реставрацию в Соборе Парижской Богоматери Фото: REUTERS

Прокуратура Парижа, в свою очередь, возбудила уголовное дело

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Члены следственной группы допросили реставраторов и строителей, которые вели работы на крыше Собора Соборе Парижской Богоматери. Внимание правоохранителей привлек тот факт, что пожар вспыхнул на уровне строительных лесов.

Прокуратура Парижа, в свою очередь, уже возбудила уголовное дело о неумышленном причинении ущерба. Расследованием резонансного преступления будет заниматься региональное управление судебной полиции, передает газета Le Figaro.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

Напомним, что вечером в понедельник, 15 апреля, в Нор-Дам-де-Пари начался пожар. Открытое горение продолжалось на протяжении девяти часов. Пламя целиком охватило крышу собора, а шпиль и часы обрушились. Реликвии, предположительно, вынесли.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент рассматриваются сразу несколько версий случившегося, среди которых случайность, месть членов движения "желтых жилетов" и теракт.

ИСТОЧНИК KP.RU