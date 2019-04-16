2019-04-16T07:15:45+03:00
Происшествия

Следователи допросили реставраторов по делу о пожаре в Нотр-Даме

Прокуратура Парижа, в свою очередь, возбудила уголовное дело
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Следователи допросили строителей, которые проводили реставрацию в Соборе Парижской БогоматериСледователи допросили строителей, которые проводили реставрацию в Соборе Парижской БогоматериФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Члены следственной группы допросили реставраторов и строителей, которые вели работы на крыше Собора Соборе Парижской Богоматери. Внимание правоохранителей привлек тот факт, что пожар вспыхнул на уровне строительных лесов.

Прокуратура Парижа, в свою очередь, уже возбудила уголовное дело о неумышленном причинении ущерба. Расследованием резонансного преступления будет заниматься региональное управление судебной полиции, передает газета Le Figaro.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

Напомним, что вечером в понедельник, 15 апреля, в Нор-Дам-де-Пари начался пожар. Открытое горение продолжалось на протяжении девяти часов. Пламя целиком охватило крышу собора, а шпиль и часы обрушились. Реликвии, предположительно, вынесли.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент рассматриваются сразу несколько версий случившегося, среди которых случайность, месть членов движения "желтых жилетов" и теракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Недалеко от дома Зеленского полиция задержала бандитов с пулеметом
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
20 регионов России перешли на цифровое телевидение без особых проблем
Пожарные потушили огонь в соборе Парижской Богоматери
Минобороны Турции: Покупка С-400 у России не повлияет на обязательства Анкары перед НАТО
Верка Сердючка поедет на «Евровидение – 2019» в качестве гостя
Посла Франции в Киеве возмутили слова украинского журналиста о пожаре в Нотр-Даме
Подозреваемую в «терроризме» Савченко выпустили на свободу
Порошенко зря ждал Зеленского в студии ICTV
В эфире «Места встречи» на НТВ снова подрались из-за Украины
Пушков: Для России и крымчан не имеет значения, признают ли в штабе Зеленского референдум в Крыму
При тушении собора Парижской Богоматери пострадал один пожарный