2019-04-16T13:46:41+03:00
Происшествия

Прокуратура о пожаре в соборе Парижской Богоматери: ничего не говорит о поджоге

Правоохранительные органы Франции возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесения ущерба [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Прокуратура: ничего не говорит о преднамеренности пожара в соборе Парижской БогоматериПрокуратура: ничего не говорит о преднамеренности пожара в соборе Парижской БогоматериФото: REUTERS
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Прокуратура Франции исключила версию о том, что пожар соборе Парижской Богоматери был преднамерен. Соответствующие заявление сделал прокурор Парижа Реми Хейтц.

«Ничего не говорит о том, что пожар был преднамеренным», — приводит слова Хейтц издание AFP.

Напомним, огонь на крыше собора вспыхнул 15 апреля около 20 часов вечера по Москве. Пламя уничтожило шпиль и крышу средневекового исторического здания. Тушение было затруднено из-за особенностей строения. Сейчас на месте инцидента продолжается эвакуация культурных ценностей и проверка несущих конструкций.Эксперты еще не оценили насколько грандиозным будет объем реконструкции средневекового строения.

Правоохранительные органы Франции возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесения ущерба. Предполагается, что очаг возгорания находился в районе ведения строительных работ.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU

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