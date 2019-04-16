Прокуратура о пожаре в соборе Парижской Богоматери: ничего не говорит о поджоге
Прокуратура Франции исключила версию о том, что пожар соборе Парижской Богоматери был преднамерен. Соответствующие заявление сделал прокурор Парижа Реми Хейтц.
«Ничего не говорит о том, что пожар был преднамеренным», — приводит слова Хейтц издание AFP.
Напомним, огонь на крыше собора вспыхнул 15 апреля около 20 часов вечера по Москве. Пламя уничтожило шпиль и крышу средневекового исторического здания. Тушение было затруднено из-за особенностей строения. Сейчас на месте инцидента продолжается эвакуация культурных ценностей и проверка несущих конструкций.Эксперты еще не оценили насколько грандиозным будет объем реконструкции средневекового строения.
Правоохранительные органы Франции возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесения ущерба. Предполагается, что очаг возгорания находился в районе ведения строительных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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