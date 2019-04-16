Собор Парижской Богоматери сгорал на глазах у всего мира. Фотографии

Собор Парижской Богоматери горел на глазах у всего мира почти девять часов. Огонь удалось окончательно ликвидировать лишь к 4.30 утра. Храм восстановят, но он уже никогда не будет прежним.

Пламя уничтожило две трети крыши, внутренне убранство, шпиль, знаменитые часы. Но удалось спасти фасад, две знаменитых колокольни Собора, средневековые стены. Огонь пощадил алтарь и реликвии, в том числе главную святыню — терновый венец Христа. «Худшего удалось избежать,» — заявил президент Макрон. Уже начался сбор средств на восстановление собора. Но, по оценкам экспертов, на это потребуются «десятилетия».

Случайное возгорание во время реставрационных работ — основная версия случившегося. Прокуратура Парижа возбудила дело о «неумышленном причинении ущерба». Следователи уже допросили строителей.

Огонь вспыхнул в 19.50 на строительных лесах СобораФото: REUTERS

Обрушился построенный в 19 веке шпильФото: REUTERS

Пламя быстро распространялась по крышеФото: REUTERS

Случайное возгорание во время реставрационных работ — основная версияФото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше всего при пожаре пострадали части, сделанные уже в середине 19 века: крыша, шпиль собора и его внутреннее убранствоФото: REUTERS

Собор горел буквально в прямом эфире - тысячи камер смартфонов были направлены туда, где клубился дымФото: GLOBAL LOOK PRESS

К счастью, огонь почти не повредил стены, систему арок, контрфорсы и фасад Нотр-Дама-де-Пари в целомФото: REUTERS

Использовать вертолеты, как "рекомендовал" Трамп, пожарные не могли - это повредило бы оставшимся частям собораФото: REUTERS

Парижане всю ночь молились на улицах городаФото: REUTERS

Пожарные входят внутрь собораФото: REUTERS

«Худшего удалось избежать,» — заявил на утро президент Макрон.Фото: REUTERS

Собор будет восстановлен, хоть на это и потребуются "десятилетия"Фото: REUTERS