Собор Парижской Богоматери сгорал на глазах у всего мира. Фотографии
Собор Парижской Богоматери горел на глазах у всего мира почти девять часов. Огонь удалось окончательно ликвидировать лишь к 4.30 утра. Храм восстановят, но он уже никогда не будет прежним.
Пламя уничтожило две трети крыши, внутренне убранство, шпиль, знаменитые часы. Но удалось спасти фасад, две знаменитых колокольни Собора, средневековые стены. Огонь пощадил алтарь и реликвии, в том числе главную святыню — терновый венец Христа. «Худшего удалось избежать,» — заявил президент Макрон. Уже начался сбор средств на восстановление собора. Но, по оценкам экспертов, на это потребуются «десятилетия».
Случайное возгорание во время реставрационных работ — основная версия случившегося. Прокуратура Парижа возбудила дело о «неумышленном причинении ущерба». Следователи уже допросили строителей.
Огонь вспыхнул в 19.50 на строительных лесах СобораФото: REUTERS
Обрушился построенный в 19 веке шпильФото: REUTERS
Пламя быстро распространялась по крышеФото: REUTERS
Случайное возгорание во время реставрационных работ — основная версияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Больше всего при пожаре пострадали части, сделанные уже в середине 19 века: крыша, шпиль собора и его внутреннее убранствоФото: REUTERS
Собор горел буквально в прямом эфире - тысячи камер смартфонов были направлены туда, где клубился дымФото: GLOBAL LOOK PRESS
К счастью, огонь почти не повредил стены, систему арок, контрфорсы и фасад Нотр-Дама-де-Пари в целомФото: REUTERS
Использовать вертолеты, как "рекомендовал" Трамп, пожарные не могли - это повредило бы оставшимся частям собораФото: REUTERS
Парижане всю ночь молились на улицах городаФото: REUTERS
Пожарные входят внутрь собораФото: REUTERS
«Худшего удалось избежать,» — заявил на утро президент Макрон.Фото: REUTERS
Собор будет восстановлен, хоть на это и потребуются "десятилетия"Фото: REUTERS
В результате пострадал один из пожарныхФото: REUTERS
ИСТОЧНИК KP.RU