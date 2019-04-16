Пытавшаяся примкнуть к ИГ* Варвара Караулова вышла из тюрьмы по УДО

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-16T14:27:43+03:00

Теперь девушка должна раз в месяц посещать ФСИН и не совершать правонарушений

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Вологодский городской суд постановил условно-досрочно отпустить из тюрьмы Варвару Караулову (Александру Иванову), которая была осуждена за попытку вступить в запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство"*.

Теперь девушка должна раз в месяц посещать офис Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме того, ей запрещено менять место жительства, а любое правонарушение будет грозить немедленным возвращением в тюрьму.

"Освободить условно-досрочно на срок 1 год 10 дней", - цитирует "Интерфакс" судью Алексея Колтакова.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в 2013 году Варя познакомилась в интернете с мальчиком. Новый знакомый с радикальными взглядами сильно повлиял на девушку, и в какой-то момент она даже сменила нательный крестник на хиджаб. А в 2015-м окончательно решилась отправиться к своему возлюбленному в Сирию. Студентку МГУ задержали на границе арабской республики с Турцией, куда она прибыла самолетом.

Уже 22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю Караулову виновной в попытке присоединиться к террористам и приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы.

* - запрещенная в РФ исламистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU