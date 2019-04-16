После пожара во Франции возросли продажи романа Гюго "Собор Парижской Богоматери"

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-16T15:31:14+03:00

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Роман французского писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" после пожара попал в десятку самых популярных произведении на интернет-сайте Amazon.

Одно издание произведения заняло третью строчку, а другое - восьмую. Более того, среди пользователей сервиса повысился интерес к путеводителям по Парижу, сообщает телеканал BFM ТV.

Французское СМИ отметило, что нечто похожее происходило после терактов 13 ноября 2015 года в Париже. У пользователей онлайн-магазинов возрос спрос на "Праздник, который всегда с тобой" Эрнеста Хемингуэя.

Напомним, сильнейший пожар во французском соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, 15 апреля. В результате страшного инцидента обрушился шпиль собора. Пламенем была также объята несущая конструкция. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия готова предоставить специалистов для восстановления Нотр-Дама. Если же французским властям понадобится другая помощь, например, в виде древесины для кровли, то ее Москва также может оказать.

Собор Парижской Богоматери после пожара: видеотрансляция .Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушили. Но посмотрите на последствия трагедии...

ИСТОЧНИК KP.RU