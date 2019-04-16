Россия готова предоставить специалистов для восстановления Нотр-Дама
Россия готова направить во Францию своих лучших специалистов, которые могли бы помочь в восстановлении разрушенного пожаром собора Парижской Богоматери. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин уже предлагал помощь Москвы, и от этой инициативы никто не отказывается.
"Мы действительно обладаем одними из лучших в мире специалистами, которые имеют богатый опыт реставрации средневековых памятников, поэтому если будет такая потребность, мы будем готовы их направить", - цитирует ТАСС Пескова.
По словам главы администрации президента, при необходимости Москва может выделить даже материалы, например, древесину для кровли. При этом он все же выразил сомнение в том, что французы использовали наше дерево при возведении крыши Нотр-Дам-де-Пари.
Сайт kp.ru писал о том, что в ночь с понедельник на вторник, 16 апреля, в Париже загорелся один из самых знаменитых соборов Европы. Пламя удалось окончательно потушить лишь за 12 часов, при этом во время работ пострадали двое полицейские и один сотрудник спасательной службы.
Наиболее ценные реликвии были оперативно вынесены из пылающего строения, однако большая часть крыши, а также шпиль и часы полностью уничтожены. Власти республики уже начали сбор средств на восстановление достопримечательности.
Собор Парижской Богоматери в огне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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