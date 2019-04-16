2019-04-16T18:05:56+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский и Порошенко об аренде «Олимпийского» для дебатов 19 апреля

Представитель штаба действующего президента Украины заявил, что на стадионе противоположная сторона «планирует феерическое шоу» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский и Порошенко об аренде «Олимпийского» для дебатов 19 апреляЗеленский и Порошенко об аренде «Олимпийского» для дебатов 19 апреляФото: REUTERS
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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко заключили соглашение об аренде киевского стадиона «Олимпийский» для проведения дебатов вечером 19 апреля. Соответствующие заявление сделал спикер предвыборного штаба действующего главы Незалежной Олег Медведев

«Заключено соглашение об аренде стадиона», - сказал он на брифинге во вторник, 16 апреля.

Представитель штаба Порошенко сообщил, что переговоры между сторонами еще должны продолжиться и команда действующего президента намерена обсуждать уже сам регламент проведения дебатов.

Медведев отметил разное понимание избирательных штабов о том, как должны пройти дебаты. По его словам, в штабе Зеленского «планируют феерическое шоу», в то время как «другая команда ориентирована на содержательные дебаты по тем вопросам, которые касаются конституционных полномочий президента».

Напомним, спорткомплекс сообщил о том, что получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского 10 апреля.

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Представитель штаба кандидата в президенты от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что проведение дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве не было запланировано на воскресенье. Действующий глава государства, по его словам, заранее знал, что его оппонент не намерен приходить туда в это время [подробнее].

Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом телеэфире и еще раз кинули друг другу вызовы на дебаты

ИСТОЧНИК KP.RU

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