Ведущий Первого канала выгнал эксперта при обсуждении пожара в Нотр-Дам-де-Пари

СЕГОДНЯ 01:23 2019-04-17T01:32:20+03:00

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В эфире Первого канала из студии "Время покажет" выгнали эксперта во время обсуждения пожара в соборе парижской Богоматери. Отрывок передачи был опубликован на YouTube.

Ведущий Анатолий Кузичев потребовал удалиться доктора исторических наук Александра Сытина за его неоднозначное высказывание.

Из студии Первого канала выгнали эксперта при обсуждении пожара в Нотр-Дам-де-Пари.Ведущий программы Время покажет попросил покинуть студию доктора исторических наук Александра Сытина за его высказывание

При обсуждении пожара в соборе в Нотр-Дам-де-Пари речь зашла о трагедии в одесском Доме профсоюзов, где в 2014 году при поджоге здания погибли 48 человек. Сытин заявил, что нельзя сравнивать утрату "важнейшей культурной ценности Европы" с "ликвидацией малоценного человеческого материала" в Одессе.

Присутствующие в студии гости и эксперты бурно отреагировали на эти слова, осудив Сытина за такие формулировки. Ведущий потребовал убрать микрофоны, попросил тишины и выставил историка из студии.

"Называть людей генетическим материалом в этой студии не позволено никому. Я попрошу Вас выйти. Покиньте студию, и не смете такого больше говорить", — прервал сказал Кузичев.

Как рассказывал сайт kp.ru, вечером 15 апреля в Париже вспыхнул находящийся на реставрации Нотр-Дам-де-Пари — шедевр архитектуры и один из символов Франции. У здания, пережившего Первую и Вторую мировые войны, обрушились шпиль и крыша.

Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года произошло столкновение футбольных ультрас из Харькова и Одессы, радикалов Евромайдана с активистами "Антимайдана". Последние попытались укрыться от драки в Доме профсоюзов, который радикалы оцепили и подожгли.

В тех, кто пытался выбраться из огня, стреляли. В пожаре погибли 48 человек, более 250 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU