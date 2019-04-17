2019-04-17T03:24:53+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за требования по организации дебатов

Кандидат в президенты отметил, что оппоненты всегда выступают на одной сцене
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
кандидата в президенты от партии " Слуга народа" Владимир Зеленскийкандидата в президенты от партии " Слуга народа" Владимир ЗеленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Лидер президентской гонки на Украине, актер Владимир Зеленский раскритиковал предвыборный штаб нынешнего главы государства Петра Порошенко за требования, выдвинутые к организации дебатов.

По словам кандидата в президенты от партии "Слуга народа", представители Порошенко требуют установить на стадионе в “Олимпийском” две сцены.

"Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах", - сказал Зеленский.

Он отметил, что штаб нынешнего президента выступает против того, чтобы в центре стадиона планируется устроили "фан-зону" для свободного доступа зрителей.

"Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие", - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский 14 апреля заявил, что не пойдет на дебаты с баллотирующимся на второй срок главой государства Петром Порошенко из-за готовящейся против него провокацией на стадионе "Олимпийский".

Сторонники Порошенко опубликовали новый ролик о Зеленском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Армия Хафтара опровергла причастность к обстрелам Триполи
Один заключенный был убит во время массового побега из тюрьмы в Венесуэле
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
В Чили шесть человек погибли в крушении небольшого самолета
Москвичи поддержали строительство Коммунарской ветки метро
Ведущий Первого канала выгнал эксперта при обсуждении пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Найден считавшийся утраченным петух со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
Евросоюз готов защищать свои компании от санкций США против Кубы
Путин не планирует участвовать в июне в саммите "нормандской четверки"
Умер американский писатель-фантаст Джин Вульф
Порошенко согласует ввод миротворцев в Донбасс в июне текущего года
"Мы сделаем этот собор еще красивее": Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет
В МИД РФ обвинили Украину в использовании ситуации вокруг Керченского пролива
Роспотребнадзор заявил о росте ожирения среди россиян
Савченко будет баллотироваться в украинский парламент
В Москве автомобильные пробки достигли восьми баллов
Украинская группа "1+1" подала иск против Порошенко
Штаб Зеленского и НСК "Олимпийский" не подтвердили договоренность об аренде стадиона
Эксперты составили список самых востребованных профессий
Россия не признала законность решение Гаагского суда по иску «Укрнафта»
Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год
США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле
Киев обратился в Международный трибунал для освобождения украинских моряков