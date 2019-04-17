Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за требования по организации дебатов

СЕГОДНЯ 03:24 2019-04-17T03:24:53+03:00

Кандидат в президенты отметил, что оппоненты всегда выступают на одной сцене

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Лидер президентской гонки на Украине, актер Владимир Зеленский раскритиковал предвыборный штаб нынешнего главы государства Петра Порошенко за требования, выдвинутые к организации дебатов.

По словам кандидата в президенты от партии "Слуга народа", представители Порошенко требуют установить на стадионе в “Олимпийском” две сцены.

"Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах", - сказал Зеленский.

Он отметил, что штаб нынешнего президента выступает против того, чтобы в центре стадиона планируется устроили "фан-зону" для свободного доступа зрителей.

"Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие", - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский 14 апреля заявил, что не пойдет на дебаты с баллотирующимся на второй срок главой государства Петром Порошенко из-за готовящейся против него провокацией на стадионе "Олимпийский".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="216" src="https://www.kp.ru/video/embed/702749" frameborder="0"></iframe> Сторонники Порошенко опубликовали новый ролик о Зеленском.

ИСТОЧНИК KP.RU