Погода в Москве на 17 апреля 2019 года: атмосферное давление повышено

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-17T07:07:47+03:00

Погода в Москве в конце недели будет теплая и сухая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 17 апреля 2019 года

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Погода в Москве на 17 апреля 2019 года будет облачной, но без осадков. Небо временами будет проясняться, а температура воздуха днем составит плюс 8..10 градусов.

В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 1..3, без ухода в минуса. При этом потоки северного и северо-восточного направлений разовьют скорость 3-8 метров в секунду.

Синоптики Гидрометцентра России уточняют, что атмосферное давление в среду остается повышенным. Данный показатель составит порядка 762 миллиметров ртутного столба. Других отклонений от норм не ожидается.

Сайт kp.ru писал о том, что во второй половине текущей недели в Москве будет по-весеннему тепло и сухо. Столбики термометров могут достигать даже плюс 15-18 градусов, что выше климатической нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU