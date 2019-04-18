Завершено последнее летное испытание обновленного ПО для Boeing 737 MAX

СЕГОДНЯ 05:13 2019-04-18T05:13:50+03:00

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Компания Boeing завершила в среду последнее летное испытание самолетов Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением. Об этом сообщил директор авиастроительной корпорации Деннис Мюленбург.

Видеообращение, в котором он рассказал о прошедших тестах обновленной вспомогательной системы маневрирования (MCAS), было опубликовано в его аккаунте в Twitter.

"Мы делаем успехи на пути к сертификации для наших 737 MAX с обновленным программным обеспечением благодаря работе наших пилотов, инженеров и технических экспертов", - отметил Мюленбург.

По его словам, во время последнего испытательного полета технические и проектные руководители компании находились на борту самолета. Теперь Boeing ожидает сертификации. Всего же пилоты провели 120 тестовых полетов на Boeing 737 MAX общей длительностью более чем 203 летных часа, используя усовершенствованную MCAS.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне совет летной стандартизации ФАУ опубликовал доклад, в котором признал "операционно годным" усовершенствованное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 MAX.

Напомним, в течение шести месяцев два Boeing 737 MAX потерпели крушение. Первая авиакатастрофа произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, а вторая - 10 марта этого года в Эфиопии. Эксперты установили, что причиной крушений стал сбой в работе MCAS, которая заставляла пилотов самолетов выполнять неверные маневры.

ИСТОЧНИК KP.RU