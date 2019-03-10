2019-03-10T14:01:13+03:00
В мире

Авиакатастрофа в Эфиопии: за последние полгода это второй потерпевший крушение Boeing 737 MAX 8

В октябре прошлого года такой же лайнер, но другой авиакомпании, разбился в Индонезии [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Авиакатастрофа в Эфиопии: за последние полгода это второй потерпевший крушение Boeing 737 MAX 8Авиакатастрофа в Эфиопии: за последние полгода это второй потерпевший крушение Boeing 737 MAX 8Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Интернет-пользователи заметили, что произошедшая ранее в воскресенье авиакатастрофа с Boeing 737 MAX 8 стала второй за последние полгода. До этого такое же воздушное судно, но другой авиакомпании - Lion Air, потерпело крушение в Индонезии: произошло это в октябре прошлого года.

При этом в сети сравнили профили последних полетов этих двух лайнеров, размещенных на сервисе Flightradar24, позволяющем отслеживать полеты самолетов в режиме реального времени, и обратили внимание на их схожесть.

«Профили полетов самолетов авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines похожи. После взлета и потери высоты они снова стабилизировались. В течение последних шести месяцев упали уже два Boeing 737 MAX 8», - написал пользователь @ajymurat1в Twitter.

В сети сравнили профили последних полетов двух лайнеров Фото: скриншот сайта

В сети сравнили профили последних полетов двух лайнеровФото: скриншот сайта

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье стало известно о том, что в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Как стало известно, Boeing 737 MAX 8, направлявшийся в Найроби (Кения), потерпел крушение спустя шесть минут после взлета из аэропорта эфиопской столицы Аддис-Абебы. А чуть позже выяснилось, что все, кто был на борту, погибли.

Комментарий пилота Юрия Сытника про разбившийся в Эфиопии боинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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