Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX

Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ до особых указаний. Об этом в четверг журналистам сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

Запрет бессрочный. Его снимут только после того, как сама компания Boeing, Федеральная авиационная администрации США и Национальное бюро по безопасности на транспорте проведут расследование недавних инцидентов. Напомним, 29 октября прошлого года произошло крушение лайнера в Индонезии, а 10 марта этого года такой же самолет упал в Эфиопии. Две трагедии унесли жизни более чем 350 человек.

Место крушения боинга в Эфиопии.

Ранее большинство стран мира уже закрыли свое воздушное пространство для лайнеров этой модификации, а также запретили их эксплуатацию. В России всего два таких самолета. Их использует авиакомпания S7. Она уже приостановила полеты. Всего в мире эксплуатируется 387 самолетов Boeing 737 MAX. По данным сервиса Flightradar, сейчас все они сняты с рейсов и находятся на земле.

По одной из версий, катастрофы Boeing 737 MAX 8 произошли из-за ошибки бортового компьютера. Это приводило к тому, что самолет срывался в пике.

Модификация Boeing 737 MAX - новейшая разработка корпорации. Он очень экономичный в использовании. Именно поэтому большинство предзаказов на него сделали лоукостеры. В частности, приобрести новые лайнеры этого типа в конце 2019 года планировала российская авиакомпания «Победа». Но сейчас эта сделка под вопросом. Как заявили в перевозчике, там ждут, когда компания Boeing проведет полное расследование, обновит программное обеспечение, обучит пилотов и подтвердит, что теперь пользоваться самолетом можно безопасно.

Акции корпорации Boeing с начала недели упали на 10%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696300" frameborder="0"></iframe> Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

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