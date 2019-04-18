2019-04-18T13:25:40+03:00
Политика

Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына находится в стадии подготовки

Пресс-секретарь российского президента заверил, что Кремль проинформирует о всех подробностях готовящихся переговоров лидеров России и КНДР, когда появится окончательная информация
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына находится в стадии подготовкиПесков: встреча Путина и Ким Чен Ына находится в стадии подготовкиФото: REUTERS
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Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына находится в стадии подготовки, когда будет окончательная информация, Кремль проинформирует. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Встреча находится в стадии подготовки. Как только будет окончательная информация по всем модальностям - время, место и иные, мы вас проинформируем» - сказал представитель Кремля

Ранее в среду, 17 апреля, Песков подтвердил сообщения об активной подготовки к встрече Путина и Ким Чен Ына. Однако он затруднился назвать конкретную дату и место проведения переговоров. Позже, информацию об активной подготовки подтвердил и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Напомним, по данным источника южнокорейского агентства Yonhap, встреча двух глав государств может состояться 24 апреля на Дальнем Востоке или же 26 – 27 апреля в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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