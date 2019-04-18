2019-04-18T16:37:36+03:00
В мире

В США из подводной пещеры спасли дайвера, вызволявшего школьников в Таиланде

Британец Джош Брэтчли пробыл под водой более суток
Екатерина БОЛГОВА
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Во время спасательной операции в пещере Тхам ЛуангВо время спасательной операции в пещере Тхам ЛуангФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США из подводной пещеры спасли британского дайвера Джоша Брэтчли, вызволявшего школьников из затопленной десятикилометровой пещеры Тхам Луанг в Таиланде летом 2018 года.

Как передает телеканал Sky News, Брэтчли провел под водой больше суток. Он участвовал в группе дайверов, изучавших стометровую пещеру в штате Теннеси. В спасении британца принимали участие спасатели и водолазы из Арканзаса и Флориды.

"Он был бодр, в ясном сознании и мог ориентироваться", — рассказал о состоянии пострадавшего представитель спасательной службы Дерек Вулбрайт.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года в Таиланде 12 юных футболистов и их тренер зашли в пещеру Тхам Луанг, где их отрезало от внешнего мира резком подъемом воды. Ребят искали 10 дней, после чего все они были спасены.

Брэтчл принимал участие в трехдневной операции по спасению школьников и был удостоен рыцарского ордена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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