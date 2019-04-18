Причина пожара в Нотр-Даме: собор мог загореться из-за короткого замыкания
Причиной пожара в Нотр-Даме могло быть короткое замыкание.
Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в полиции, возгорание в соборе Парижской Богоматери началось из-за короткого замыкания. Об этом же рассказал собеседник телеканала CNN, подчеркнув, что «в настоящее время не исключаются и другие гипотезы».
Французское издание Le Parisien ранее написало, что причиной произошедшего могли стать сбои в работе электрического оборудования. Очаг находился в основания шпиля собора.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля. Это произошло буквально через пять минут после того, как храм закрылся для посетителей. В здании проводились ремонтные работы.
Прокуратура Парижа ранее заявила об отсутствии признаков умышленного поджога. Основная версия случившегося - непредумышленное возгорание. Следователи пока связывают причину пожара с проводившейся реконструкцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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