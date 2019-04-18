2019-04-18T23:12:59+03:00
Происшествия

Причина пожара в Нотр-Даме: собор мог загореться из-за короткого замыкания

Следствие рассматривает версию короткого замыкания как причину пожара в Нотр-Даме
Екатерина БОЛГОВА
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Причиной пожара в Нотр-Даме назвали короткое замыканиеПричиной пожара в Нотр-Даме назвали короткое замыканиеФото: REUTERS
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Причиной пожара в Нотр-Даме могло быть короткое замыкание.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в полиции, возгорание в соборе Парижской Богоматери началось из-за короткого замыкания. Об этом же рассказал собеседник телеканала CNN, подчеркнув, что «в настоящее время не исключаются и другие гипотезы».

Французское издание Le Parisien ранее написало, что причиной произошедшего могли стать сбои в работе электрического оборудования. Очаг находился в основания шпиля собора.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля. Это произошло буквально через пять минут после того, как храм закрылся для посетителей. В здании проводились ремонтные работы.

Прокуратура Парижа ранее заявила об отсутствии признаков умышленного поджога. Основная версия случившегося - непредумышленное возгорание. Следователи пока связывают причину пожара с проводившейся реконструкцией.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU

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