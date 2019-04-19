HBO просит Трампа не употреблять фразы из "Игры престолов"

СЕГОДНЯ 06:21 2019-04-19T06:25:52+03:00

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Руководство телеканала HBO против того, чтобы президент США Дональд Трамп употреблял фразы из сериала "Игра престолов" или ссылался на него в своих политических заявлениях. Такое заявление сделал официальный представитель канала в четверг, после того, как глава Белого дома разместил в своем Twitter очередной пост с отсылкой на телеэпопею.

"Хотя мы можем понять энтузиазм в отношении "Игры престолов" сейчас, когда вышел его последний сезон, мы по-прежнему предпочитаем, чтобы нашу интеллектуальную собственность не использовали в политических целях", - подчеркнул представитель HBO.

Глава государства после пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра об итогах "российского расследования" запостил картинку с надписью "Игра окончена" крупным шрифтом, характерным для “Игры престолов”. В углу буквами помельче на картинке написано "Для ненавистников и левых радикальных демократов. Никакого сговора. Никакого воспрепятствования правосудию". В центре на фоне дыма стоит сам Трамп спиной к зрителям.

А в январе, говоря о планах строительства барьера на границе США и Мексики, он написал: "Стена близко" по аналогии с "Зима близко" - одним из слоганов “Игры престолов”. В начале ноября он разместил в микроблоге свою фотографию с надписью "Санкции близко. 5 ноября" (речь идет об американских санкциях против Ирана). картинка очень напоминала рекламный плакат сериала.

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ИСТОЧНИК KP.RU