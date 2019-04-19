В Киеве начались дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-19T19:02:34+03:00

Ранее стало известно, что оба кандидата в президенты Украины прибыли на "Олимпийский" [видео]

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На стадионе "Олимпийский" в Киеве начались дебаты между двумя кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и действующим украинским лидером Петром Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/704275" frameborder="0"></iframe> Первые кадры из спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве перед дебатами.

Ранее стало известно о том, что дебаты будут вести украинская ведущая Елена Фроляк и медиа-эксперт Андрей Куликов. Также сообщалось, что дебаты начнутся с пятиминутных выступлений каждого из кандидатов, сообщает сайт передачи "Факты". Затем модераторы зададут Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко по три вопроса. Более того, кандидаты смогут обратиться друг к другу: на формулировку вопросов будет отведена минута, а отвечать на вопрос оппонента можно будет в течение пяти.

К слову, от кандидатов в президенты Украины также приглашены по три артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.

Напомним, сайт kp.ru будет вести онлайн-трансляцию дебатов.

ИСТОЧНИК KP.RU