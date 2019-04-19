2019-04-19T19:28:52+03:00
Выборы президента Украины 2019

"Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний": Владимир Зеленский выступил со вступительной речью на дебатах в Киеве

Он также подчеркнул, что не является " простым человеком, который хочет сломать систему"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний": Владимир Зеленский выступил со вступительной речью на дебатах в Киеве"Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний": Владимир Зеленский выступил со вступительной речью на дебатах в КиевеФото: REUTERS
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В Киеве на стадионе "Олимпийский" стартовали дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Первым со вступительным словам выступил Зеленский. Он отметил, что является простым парнем из Кривого Рога, который "не ожидал, что будет бороться за пост президента".

- Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний, - подчеркнул Зеленский.

При этом, шоумен признался, что сам в свое врем голосовал за Порошенко.

- Я сам голосовал за Порошенко. Но я ошибся. Мог ли я представить себе, что его "жить по-новому" будет обозначать "выживать", - заявил Зеленский.

Напомним, На стадионе "Олимпийский" в Киеве начались дебаты между двумя кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и действующим украинским лидером Петром Порошенко.

Ранее стало известно о том, что дебаты будут вести украинская ведущая Елена Фроляк и медиа-эксперт Андрей Куликов.

Напомним, сайт kp.ru ведет прямую онлайн - трансляцию дебатов.

4 часа до начала дебатов в Киеве. Видео от входа на стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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