Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "лебединой песней" действующего президента Украины Петра Порошенко его участие в дебатах с кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.
По мнению сенатора, дебаты не будут иметь последствий для предвыборной кампании на Украине.
"Впечатление от дебатов на киевском стадионе: между тотальной демагогией и откровенным фарсом. Не думаю, что дебаты переломят ход предвыборной кампании", - написал Пушков в своем Twitter.
Политик также назвал Порошенко менее убедительным, хотя и напористым. Пушков также отметил так называемую "службу" сына Порошенко в связи с его обвинениями в адрес оппонента в уклонении от военной службы.
"Разве он [Порошенко] своего сына на передовую отправил? Или пристроил его в Раду в возрасте 29 лет? И прорыва в ЕС Порошенко не совершил", - добавил сенатор.
Напомним, дебаты Порошенко и Зеленского прошли на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля. 21 апреля пройдет второй тур выборов президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU