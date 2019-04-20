Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским

СЕГОДНЯ 03:25 2019-04-20T03:31:11+03:00

По мнению российского сенатора, дебаты представляли собой фарс и демагогию

Изменить размер текста: A A

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "лебединой песней" действующего президента Украины Петра Порошенко его участие в дебатах с кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.

По мнению сенатора, дебаты не будут иметь последствий для предвыборной кампании на Украине.

"Впечатление от дебатов на киевском стадионе: между тотальной демагогией и откровенным фарсом. Не думаю, что дебаты переломят ход предвыборной кампании", - написал Пушков в своем Twitter.

Политик также назвал Порошенко менее убедительным, хотя и напористым. Пушков также отметил так называемую "службу" сына Порошенко в связи с его обвинениями в адрес оппонента в уклонении от военной службы.

"Разве он [Порошенко] своего сына на передовую отправил? Или пристроил его в Раду в возрасте 29 лет? И прорыва в ЕС Порошенко не совершил", - добавил сенатор.

Напомним, дебаты Порошенко и Зеленского прошли на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля. 21 апреля пройдет второй тур выборов президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU