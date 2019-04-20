2019-04-20T06:15:24+03:00
В мире

Япония продолжит закупки F-35A в США, несмотря на крушение такого самолета

Глава Минобороны Японии Такэси Ивая заявил, что Вашингтон пообещал поддержать Токио в расследовании катастрофы
Екатерина БОЛГОВА
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Правительство Японии продолжит запланированные закупки в США истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35AПравительство Японии продолжит запланированные закупки в США истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35AФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Япония продолжить приобретать у США истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A, несмотря на крушение одного из таких самолетов.

"В настоящее время у нас не имеется информации, которая могла бы привести к изменению планов закупки [F-35A]", - сказал глава Минобороны Японии Такэси Ивая, передает агентство Kyodo.

Ранее Ивая провел переговоры с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом. Японский министр подчеркнул, что Токио не будет менять планы по покупке таких истребителей.

По его словам, США пообещали поддержать Японию в расследовании крушения F-35A. В район катастрофы было направлено специальное судно, способное вести поиск на большой глубине.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 апреля потерпел крушение самолет F-35A Сил самообороны Японии.Инцидент произошел в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Самолет был выпущен на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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